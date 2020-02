Verso Inter-Milan, Inzaghi: “Sarà un bel Derby, spero vincano i rossoneri”

ULTIME NEWS MILAN – Filippo Inzaghi, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato del Derby Inter-Milan, in programma domenica sera a San Siro. Ecco le sue dichiarazioni: “E’ un bel derby, anche se purtroppo non potrò guardare la partita, visto che gioca anche il Benevento. Questa partita mi ha dato tanto: è una gara importante per entrambe le squadre. Ibrahimovic e Lukaku sono i giocatori più rappresentativi, ma ci sono tanti altri giocatori importanti. Il Milan si sta riprendendo, auguro a Pioli di fare sempre meglio. Ibrahimovic ha dato tanto, ero convinto anche prima che segnasse il primo gol, perchè lo conosco e so quanto tiene a questa professione. Non avrebbe accettato di tornare, se non si fosse sentito al 100%. Lui ama le sfide, ma le vuole anche vincere. Sapevo che avrebbe portato mentalità, ha sgravato di responsabilità una squadra fatta di tanti giocatori giovani, che sono cresciuti con lui a fianco. Mi auguro che sia un bel derby, poi se vince il Milan sono contento”. Per vedere le sue dichiarazioni integrali, continua a leggere >>>

