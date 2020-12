Kakà, 13 anni fa il Pallone d’Oro: “Che meraviglioso 2 dicembre nel 2007”

Pallone d’Oro, il ricordo di Kakà

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ricardo Kakà su Instagram ha ricordato l’anniversario del suo Pallone d’Oro vinto il 2 dicembre 2007, 13 anni fa. “Che meraviglioso 2 dicembre nel 2007”, ha scritto il brasiliano sui suoi canali social. Fu l’unico Pallone d’Oro della sua carriera e quel giorno non fu solamente un giorno indimenticabile per l’ex numero 22 rossonero, ma anche per tutti i tifosi milanisti che lo hanno adorato e ammirato nel corso delle sue stagioni con la maglia del Milan.