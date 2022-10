Juventus, il TAR dichiara ‘inammissibile’ il ricorso su Calciopoli | News

Nella giornata di oggi è arrivata la sentenza del TAR del Lazio in merito al ricorso della Juventus sul caso 'Calciopoli'. Stando a quanto riporta 'Calcio&Finanza', stato dichiarato inammissibile il ricorso al TAR presentato dal club bianconero a proposito della battaglia su Calciopoli e lo scudetto assegnato all’Inter. L'ultima udienza si è svolta lo scorso 18 ottobre 2022, mentre oggi è arrivata la sentenza definitiva. Niente da fare, dunque, per la Juventus che continuerà ad avere due scudetti in meno in bacheca. Milan, le top news di oggi: Origi e Pobega verso la titolarità contro il Torino.