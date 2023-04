Juventus, Szczesny esce dal campo in lacrime contro lo Sporting Lisbona

Il portiere ella Juventus Wojciech Szczesny è uscito in lacrime dal campo nel corso del match contro lo Sporting Lisbona

Una brutta notizia arriva dall'Allianz Stadium di Torino. Nel corso del match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona, a pochi minuti dal termine del primo tempo, il portiere della Vecchia Signora Wojciech Szczesny ha lasciato il campo in lacrime. Il polacco ha avvertito un dolore al petto ed ha subito richiamato l'attenzione dei compagni, mostrandosi sin da subito visibilmente preoccupato. Da capire se verranno effettuati degli esami e soprattutto l'esito di questi. Milan, la probabile formazione per il Bologna >>>