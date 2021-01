Juventus, protocollo Covid violato. Esclusione? No, solo multa dalla FIGC

Juventus, punizione soft dalla FIGC

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Il noto giornalista Paolo Ziliani ha iniziato una vera e propria battaglia personale attraverso i propri profili social. Il dito viene puntato contro la FIGC, colpevole di aver inflitto una semplice multa alla Juventus per un motivo che appare molto più grave. Ma perché l’organo supremo del calcio italiano ha inflitto questa sanzione nei confronti del club bianconero? A causa della mancata effettuazione dei tamponi nei giorni stabiliti dal protocollo.

Ziliani proprio non ci sta. La FIGC, nelle scorse settimane, prometteva provvedimenti ben più salati per chi non avesse rispettato un protocollo decisamente chiaro. Dai punti di penalizzazione (come inizialmente successo al Napoli) all’esclusione dal campionato. E invece niente di tutto ciò: tutto risolto con una multa.

