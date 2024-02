Juventus, che stangata per Pogba: condannato a 4 anni di squalifica

Il Tribunale nazionale antidoping non ha fatto sconti e Paul Pogba, giocatore della Juventus dovrà scontare 4 anni di squalifica

Nulla da fare per le istanze della difesa, la quale aveva deciso di non patteggiare. Pogba era stato sospeso prima delle controanalisi che hanno poi confermato la positività. Nonostante un contratto fino al 2026 con la Juventus, la carriera del classe '93 rischia di subire un colpo che potrebbe portarlo anche a smettere con il calcio giocato.