Juventus, Pirlo: “Il Milan oggi resta la squadra da battere”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo la vittoria di San Siro siete tornati i favoriti per lo Scudetto? Mister Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Sassuolo, ha tolto un po’ di pressioni di dosso alla sua Juventus dopo il successo di Milano all’Epifania: “Chi è primo in classifica è sempre la squadra da battere. Noi vinciamo da nove anni ed è chiaro ci sia pressione su di noi, ma il Milan è la squadra da battere perché è prima”, le parole del tecnico bianconero.

