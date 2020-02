Juventus, nessuna lesione per Pjanic: contro il Milan dovrebbe esserci

ULTIME NEWS MILAN – Miralem Pjanic e i tifosi bianconeri hanno tirato un sospiro di sollievo. Il giocatore bosniaco, in occasione di Juventus-Brescia, ha abbandonato il campo per un guaio muscolare. Si è temuto il peggio in quegli istanti, ma gli esami hanno escluso eventuali lesioni. La sua presenza contro il Milan in Coppa Italia, il 4 marzo, non dovrebbe dunque essere a rischio. Questo il comunicato apparso sul sito della Juventus:

“Gli esami diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari per Miralem Pjanic, uscito anzitempo ieri dal campo durante Juve-Brescia:per il giocatore è stato riscontrato un lieve affaticamento all’adduttore destro.

Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni”.

