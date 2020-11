Juventus-Napoli, Auriemma: “Ok il 3-0, ma togliete il -1”

MILAN NEWS – Non è ancora finita Juventus-Napoli, nonostante non si sia mai giocata. Ai bianconeri è stato assegnato il 3-0 a tavolino e ai partenopei inflitto un -1 in classifica. Il Napoli con Aurelio De Laurentiis ha fatto ricorso, ma è stato respinto. Eppure il presidente azzurro ha dichiarato di non arrendersi e di procedere a qualsiasi soluzione possibile. Di tutto ciò ha parlato Raffaele Auriemma, giornalista vicino al Napoli, su calciomercato.com.

Ecco le sue parole: “Ora serve solo un po’ di buon senso. Per favore, fatela finita e trovate un accordo che salvi capra e cavoli. Se la Juve tiene così tanto ad avere i 3 punti di una partita vinta senza averla giocata, almeno si restituisca al club azzurro il punto che gli è stato tolto dalla classifica: val più un cattivo accordo che una buona sentenza”.

