Juventus-Milan, Tonali sfida Locatelli: Sandro vuole anche la Nazionale

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, sarà uno dei protagonisti di Juventus-Milan. L'ex Brescia sfiderà Manuel Locatelli

Tonali in questa stagione ha cambiato completamente passo. Il ragazzo timido, che non rischiava mai la giocata, ha lasciato spazio a un giocatore che in queste prime partite stagionali ha conquistato tutto il Milan, in primis StefanoPioli. Il club rossonero ha voluto tenerlo proprio per non ripetere lo stesso errore fatto in passato con Manuel Locatelli, e i fatti non possono che dare ragione al Diavolo.