Juventus-Milan, Rafael Leao: “Andiamo a Torino per vincere” | News

Rafael Leao, attaccante rossonero, ai microfoni di SportMediaset, ha parlato di Juventus-Milan. La partita si giocherà domani sera, alle 20:45, a Torino: "È una bella sfida, giochiamo contro la Juve che ha grandi giocatori. Dobbiamo stare attenti ma andiamo lì per vincere. Siamo il Milan, siamo primi in classifica. È ancora presto per pensare di vincere lo scudetto, ma se dovessimo vincere domani allora avremo ancora più fiducia. Ma è ancora presto".