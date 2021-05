Juventus-Milan, Pirlo: “Sarà una partita aperta. Su Donnarumma…”

Domani si giocherà Juventus-Milan e oggi Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Stefano Bressi

Domani ci sarà Juventus-Milan, match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, e in conferenza stampa ha parlato Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero, ex Milan, ha affrontato diversi temi alla vigilia, dal tipo di partita che si aspetta all'atteggiamento, passando anche per alcuni singoli. Ecco tutte le sue dichiarazioni in conferenza.

Sulla gara di domani: "Sarà una partita aperta, siamo due squadre a ci piace pressare e attaccare, entrambe le squadre hanno voglia di imporre il gioco e credo sarà una grande partita".

Sulle scelte in difesa: "Abbiamo fortunatamente tutti i giocatori a disposizione. Domani avrò ampia scelta, abbiamo tutti i centrali perché tornato anche Demiral e abbiamo due giocatori in diffida e quindi anche questo può incidere sulle scelte".

Se Rabiot sarà domani titolare: "Sì partirà dall'inizio, gli avevo dato un giornata di riposo perché l'avevo visto un po' stanco. Lui ha dato l'esempio ed è entrato con la giusta determinazione, questo deve essere l'atteggiamento".

Sulle possibilità di allenare Donnarumma: "Non è un problema mio, è un giocatore del Milan ed è un problema loro. Lo ritengo uno dei migliori cinque portieri al mondo, è un professionista esemplare e vanno fatti i complimenti per quanto sta facendo".

Sulla partita d'andata: "Abbiamo visto e rivisto la partita dell'andata che è stata una buona gara. Noi avevamo parecchie assenze, così come loro: eravamo senza Alex Sandro, Cuadrado, De Ligt e avevamo fatto tutto all'ultimo momento visto che era successo il giorno prima. La motivazione era quella giusta, in campionato alcune partite le abbiamo fatte con il giusto atteggiamento. Sono sicuro che domani affronteremo bene la partita, la settimana è stata trascorsa con entusiasmo e concentrazione. Vedo i ragazzi sul pezzo e questo mi fa stare sereno".

Se è sbagliato definire Szczesny un problema: "Sì penso che sia sbagliato definirlo un problema. Se escono voci su altri portieri sembra che vada in difficoltà il nostro, non è così. Poi è normale che capiti a tutti di fare degli errori, ha sbagliato come capita agli altri. Lui sereno e concentrato e noi siamo contenti di ciò che ci sta dando".

Se Morata giocherà e sul confronto Ibra-Ronaldo, se è un problema per il calcio italiano che due giocatori avanti con l'età siano essenziali: "Non credo sia un problema: loro risultano ancora essere i migliori, Ronaldo è il capocannoniere e Ibra sta facendo tanti gol e dà un grande apporto alla squadra. Non sono un problema per le squadre in cui giocano, sono un valore aggiunto. Morata sta bene ed è disponibile per giocare domani".

Se Szczesny sarà titolare domani: "Sì giocherà lui dal primo minuto".

