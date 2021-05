Juventus-Milan, Pioli su Ibrahimovic: “Importante, ma servono tutti”

Domani ci sarà Juventus-Milan, trentacinquesima giornata di Serie A, e Pioli in conferenza ha parlato anche di Ibrahimovic. Le sue parole.

Domani si giocherà Juventus-Milan, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, e oggi Stefano Pioli in conferenza stampa ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic. Alla vigilia del match, Pioli ha ribadito l'importanza dello svedese classe 1981, ma ha ricordato anche che servono tutti perché si ottenga un buon risultato: "La sua importanza è evidente. Non può essere però un solo giocatore a vincere. Il modo in cui giochiamo è fondamentale. Dobbiamo essere maturi. Siamo la squadra che tira di più da fuori area e che segna di meno. Col Benevento abbiamo creato tanto, ma segnato solo due gol. Dobbiamo essere anche più compatti e avere più qualità. Zlatan è un esempio. Ibra non sarà isolato sicuramente, non credo sia così importante giocare con tanti attaccanti per essere offensivi. Bisogna attaccare in tanti e con equilibrio. La settimana serve per trovare le soluzioni migliori. Dipende dalle caratteristiche dei giocatori. Dobbiamo avere giocatori che possono impensierire e prendere posizioni che ci diano vantaggi". Leggi tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa >>>