Juventus-Milan, Pioli su Donnarumma: “Abbiamo tutti lo stesso obiettivo”

Domani c'è Juventus-Milan e Pioli oggi, in conferenza stampa, ha parlato anche di Donnarumma. Le sue dichiarazioni a riguardo.

Mancano poche ore ormai a Juventus-Milan, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, e Stefano Pioli oggi in conferenza stampa ha parlato anche di Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe 1999 è stato al centro di molte voci negli ultimi giorni, dal confronto con i tifosi fino alle voci di un trasferimento, magari proprio in bianconero. Pioli ha risposto ad alcune domande a riguardo, così: "In questo momento sicuramente tutto il Milan, tutti qui abbiamo un solo obiettivo. L'interesse del Milan, non quello personale. Nessun dubbio sulla professionalità. Abbiamo formato un gruppo non di lavativi, ma che hanno sempre sudato. Per questo credo sia giusto sostenerli, al di là di come andrà e del futuro di ognuno di noi. Siamo concentrati solo sulla partita e finire bene il campionato. Ci ho parlato, come con tutti. Abbiamo parlato della partita. Di cosa serve e della strategia. Di come dobbiamo interpretarla. Lui e tutti sono concentrati a dare il meglio". Leggi tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa >>>