Juventus-Milan, Pioli parlava di Chiesa così: “Ricorda Mbappe” | News

La Gazzetta dello Sport ha ripreso delle dichiarazioni di Stefano Pioli ai tempi della Fiorentina su Federico Chiesa

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si è soffermata su Federico Chiesa. L'esterno offensivo dovrebbe essere titolare in Juventus-Milan, gara fondamentale per la lotta Champions. A tal proposito la rosea ha riproposto le parole che Stefano Pioli ha utilizzato nei suoi confronti ai tempi della Fiorentina: "Chiesa? Non so se farà mai 20 gol a stagione, però oggi è il miglior talento italiano e quando lo vedo in campo mi ricorda Mbappé". E' proprio per questo che nella scorsa estate si parlava di un interesse del Milan per Chiesa, ma il club rossonero non ha mai impostato una vera e propria trattativa per il giocatore.