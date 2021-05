Juventus-Milan, Pellegatti scatenato al fischio finale (Video)

Il giornalista Carlo Pellegatti, presente allo Stadium, ha esaltato dopo il fischio finale di Juventus-Milan 0-3. Ecco il video

Grande serata quella di ieri per i tifosi rossoneri. Il Milan ha vinto 3-0 contro la Juventus a Torino grazie alle reti di Brahim Diaz, Ante Rebic e Fikayo Tomori. Tra questi anche anche il giornalista Carlo Pellegatti, presente allo stadio. Pellegatti, attraverso il video pubblicato sul proprio account Youtube, mostra tutto l'entusiasmo per la vittoria dei rossoneri, che si avvicinano così alla Champions League: "I grandi amori e i grandi spettacoli non dovrebbero mai finire". Intanto ci sono novità importanti sul futuro di Tomori.