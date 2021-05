Juventus-Milan, Mandzukic ha recuperato dalla bronchite | News

Mario Mandzukic, attaccante del Milan, ha smaltito la bronchite dei giorni scorsi: sarà a disposizione per la gara contro la Juventus

Come viene riportato da Tuttosport, la squadra rossonera ha iniziato a preparare Juventus-Milan. La gara, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A, si giocherà domenica sera a Torino. Tra i convocati per la sfida contro i bianconeri dovrebbe esserci Mario Mandzukic. L'attaccante croato ha smaltito la bronchite che gli ha fatto saltare la partita contro il Benevento.