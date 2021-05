Juventus-Milan, la decisione del Giudice Sportivo su Castillejo

Arriva il verdetto per quanto riguarda la squalifica di Castillejo in vista di Juventus-Milan. Ecco il comunicato del Giudice Sportivo.

Subentrato nel finale di gara nell'ultima giornata, Samu Castillejo da diffidato era stato ammonito e salterà dunque Juventus-Milan, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Adesso è arrivata anche l'ufficialità da parte del Giudice Sportivo, che tramite un comunicato ha squalificato per un turno lo spagnolo classe 1995 del Milan. Ingenuo a dir poco, Castillejo, a farsi ammonire per proteste reiterate nei confronti del direttore di gara, soprattutto consapevole dell'importanza dell'impegno e di essere diffidato. Per fortuna, comunque, molto probabilmente non avrebbe comunque giocato titolare. Di certo, però, Stefano Pioli perde un'alternativa importante sulla fascia di destra. Intanto il Milan ha messo nel mirino un giovane difensore >>>