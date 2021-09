Juventus-Milan, Calabria non ci sarà. Problema fisico per il terzino

Davide Calabria, terzino rossonero, non ci sarà in Juventus-Milan di domani sera allo Stadium: problema fisico durante l'allenamento

Da monitorare anche la situazione relativa a Olivier Giroud. Il centravanti non è al meglio della condizione e soffre di un problema alla schiena: Pioli dovrà deciderà se convocarlo e metterlo in panchina o escluderlo completamente dalla partita. Ricordiamo che anche Ibrahimovic probabilmente non ci sarà, visto che ha svolto un allenamento differenziato.