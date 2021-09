Juventus-Milan, allenamento differenziato per Ibrahimovic | PM News

Zlatan Ibrahimovic con ogni probabilità non ci sarà per Juventus-Milan. L'attaccante rossonero sta svolgendo un allenamento differenziato

Zlatan Ibrahimovic, a meno di clamorosi colpi di scena, non ci sarà in Juventus-Milan. La gara, come noto, si giocherà domani sera, alle 20:45, allo Stadium. Come appreso dalla nostra redazione, Ibrahimovic sta svolgendo in questo momento un allenamento differenziato. Difficile a questo punto pensare che Pioli voglia rischiarlo domani sera, sebbene sia una gara molto importante. Il tecnico rossonero dunque dovrà scegliere chi schierare dal primo minuto tra Ante Rebic e Olivier Giroud, con Zlatan che cercherà di recuperare il prima possibile dall'infiammazione al tendine d'Achille. Intanto, novità importante di calciomercato per il Milan: 'Maldini non esclude l'arrivo di Icardi'