Juventus-Milan, Altobelli: “Quando i bianconeri devono vincere, vincono”

L'ex bianconero Altobelli ha parlato di Juventus-Milan, match che si giocherà stasera. Ecco le sue dichiarazioni sulla partita.

Ha giocato per diversi anni in bianconero, e nell'Inter anche, Alessandro Altobelli, che ai microfoni della Rai ha parlato di Juventus-Milan. Il match si giocherà tra poco e l'ex attaccante ha detto di vedere molto favoriti i bianconeri, perché i rossoneri sono ormai calati. Ecco le sue parole a riguardo: "La Juventus quando capitano queste occasioni non se le lascia sfuggire: quando deve vincere, vince. Il Milan, invece, non è più quello visto a dicembre, è cambiato. Le squadre sono entrambe in difficoltà, ma io ho più fiducia nella Juve".