Juventus-Milan, Abraham: “Felice di essere in Arabia. Qui i tifosi …”

Tammy Abraham , giocatore rossonero, ha parlato in zona mista al termine di Juventus-Milan , seconda semifinale della 'Final Four' della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh ( Arabia Saudita ). In particolare l'attaccante inglese ha sorpreso con il pensiero sul sostengo dei tifosi e ancor di più sulla presenza in Arabia Saudita, dove lui non era mai stato prima di questa occasione. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni riportate da 'Arab News'.

"Grazie a tutti voi che siete venuti a vedere la partita e ci avete sostenuto oggi. È stata una bellissima atmosfera in un bellissimo paese, un bellissimo sostegno. Siamo così felici di essere qui e possiamo sentire i tifosi cantare per tutta la partita. Siamo così grati per il loro sostegno. È la mia prima volta in questo splendido paese e sono così felice di essere qui. Sapevo quanto fosse bello prima di arrivare, ma venendo qui ne vedi di più e sento che siamo molto privilegiati a ospitare questo torneo in questo paese e il supporto, come ho detto, è stato incredibile. Ci vediamo tutti alla finale di lunedì!".