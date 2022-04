Juventus, Mbappé fa sognare i tifosi con una story Instagram (FOTO)

Kylian Mbappé lascerà il Psg a parametro zero. I tifosi della Juventus sognano? La story Instagram del francese è criptica

Dopo cinque anni in cui si è affermato come uno dei migliori calciatori al mondo, Kylian Mbappé lascerà il Psg a parametro zero. Numeri da capogiro per il fuoriclasse francese in questa stagione: 39 presenze complessive condite da 31 gol e 22 assist. Alieno vero. Il classe 1998 poteva trasferirsi al Real Madrid lo scorso anno, ma il club francese ha rifiutato un offerta monstre nonostante la consapevolezza di perderlo l'anno successivo senza guadagnare un centesimo. A pochi mesi dalla riapertura del calciomercato i 'Blancos' rimangono il club super favorito per portare a casa un vero e proprio crack mondiale.