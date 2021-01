Juventus, Kulusevski: “Ibra? Nessuno come lui. Spero torni in Nazionale”

Juventus, Kulusevski sull’idolo Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dejan Kulusevski, giocatore bianconero, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic nel post partita di Juventus-Sassuolo. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': Se ho sentito Ibrahimovic per la corsa scudetto? Ci scriviamo poco, ci siamo sentiti, è un idolo per me. Quello che fa lui non lo fa nessuno in tutto il mondo. Quando parla bene di me io lavoro molto di più il giorno dopo. Non deve parlare di me, se no lavoro meglio (sorride, ndr). Io spero che torni in nazionale per l'Europeo, sarebbe bellissimo".