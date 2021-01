Mercato Milan – Duarte vicinissimo all’Istanbul Basaksehir: le ultime / News

Mercato Milan, Duarte in partenza

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Non solo mercato in entrata per la difesa del Milan, con Mohamed Simakan come obiettivo principale. Si lavora anche sul fronte uscite e, in tal senso, attenzione agli ultimi aggiornamenti su Leao Duarte. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’ il brasiliano è ad un passo dalla cessione all’Istanbul Basaksehir con la formula del prestito secco fino a giugno. Il giocatore aveva tante offerte dal Brasile, ma nelle ultime sembra aver scelto questa opzione. Nelle prossime 24-48 ore atteso il suo arrivo in Turchia per completare l’operazione.

Calciomercato Milan – Donnarumma e Calhanoglu: c’è molta fiducia. VAI ALLA NOTIZIA >>>