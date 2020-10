Juventus, il caso Dybala è da risolvere: contatti in vista con Paratici

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS NEWS – Il rapporto fra Paulo Dybala e la Juventus non è dei migliori in questo momento.

Il rinnovo di contratto tarda ad arrivare e la titolarità persa in questo periodo sta diventando fastidiosa. Da quello che riporta calciomercato.com, l’entourage del giocatore, avrà dei contatti nei prossimi giorni con la dirigenza, in particolare con Fabio Paratici in persona. Ci sono da risolvere diverse questioni. Alla base di tutto ci sarebbe la fiducia che la società e il neo tecnico Andrea Pirlo, ripongono in Dybala stesso. Nel frattempo, Dybala avrà la possibilità di dimostrare sul campo il suo valore dato che contro il Verona dovrebbe partire titolare.

