Juventus, Higuain non vuole rientrare in Italia: ecco perché

ULTIME NEWS – Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, Gonzalo Higuain, volato in Argentina con il permesso della Juventus, non vorrebbe tornare in Italia per la ripresa degli allenamenti. Una decisione forte, che ha al suo interno tre motivi principali.

Il primo è ovviamente quello che l’ha spinto a fare ritorno nella sua terra natia: Higuan vuole stare vicino alla mamma, malata di cancro da tempo e non vorrebbe abbandonarla in questo momento difficile.

Il secondo motivo sta nella paura di ricominciare le attività sportive, nonostante il coronavirus non sia ancora del tutto scomparso in Italia. Il terzo motivo, invece, sarebbe di natura tecnica.

L'ex attaccante del Milan è ormai ai ferri corti con la Juventus, che non ha intenzione di rinnovargli il contratto, in scadenza nel 2021. Che sia iniziato un duro tira e molla tra le parti?