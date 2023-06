Juventus, per il ruolo di ds può tornare di moda il nome di Massara

In casa Juventus, per il ruolo di direttore sportivo, può tornare di moda il nome di Frederic Massara, in rottura con il Milan

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport', infatti, l'addio improvviso di Frederic Massara dal Milan potrebbe portare la Juventus a fare un tentativo in extremis per convincerlo a sposare la causa bianconera. La Vecchia Signora per il momento ha affidato l'incarico di direttore sportivo a Giovanni Manna, in attesa di Cristiano Giuntoli. LEGGI ANCHE: Milan, come opererà il club sul mercato senza Maldini? >>>