Juventus, la Corte d’Appello: “Illecito grave, ripetuto e prolungato”

In molti, tra tifosi della Juventus e non, attendevano con ansia la notizia e questa è arrivata. La Corte d'Appello ha espresso le motivazioni della penalizzazione di 15 punti in classifica comminata nei confronti dei bianconeri. Secondo quanto riferito da uno dei massimi organi della FIGC, la Vecchia Signora ha commesso un illecito grave, ripetuto e prolungato. Di seguito quanto sentenziato.