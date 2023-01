Calciomercato Milan – Assalto di Maldini e Massara al bomber del futuro

In questi giorni conclusivi del calciomercato invernale il Milan difficilmente farà qualcosa. Ma per l'estate occhio al colpo del Diavolo

Daniele Triolo

Mancano due giorni alla conclusione del calciomercato invernale e il Milan, difficilmente, farà qualcosa di significativo per migliorare la qualità e la profondità della rosa della sua Prima Squadra. 'SportMediaset', per esempio, parla di tentativi 'last minute' per il portiere Marco Sportiello dell'Atalanta e per l'attaccante Nicolò Zaniolo della Roma. Ma sembrano operazioni troppo complicate da mettere su in meno di 48 ore.

Calciomercato Milan, solo movimenti di secondo piano adesso — Plausibile, invece, che il Diavolo ceda in prestito secco Marko Lazetić, per consentirgli di giocare con maggiore continuità. Il centravanti serbo, classe 2004, è richiesto da due club della massima serie elvetica, Young Boys e Basilea. I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara, poi, potrebbero provare a prendere Dario Osorio, sempre un 2004, attaccante cileno per cui hanno offerto 5 milioni di euro all'Universidad de Chile.

I club di Premier League, però, possono offrire di più ai sudamericani e il Milan, pertanto, rischia di essere beffato anche su questo fronte. Bisognerà, invece, prestare molta attenzione al calciomercato estivo, quando il Milan avrà a disposizione 60-70 milioni di euro da investire in nuovi acquisti. Sempre al netto delle cessioni: qualora partisse, per esempio, Rafael Leão, il Diavolo potrebbe infatti anche avere più soldi a disposizione per innesti di qualità.

Piace Tzimas del PAOK: può arrivare in estate alla corte rossonera — Uno di questi potrebbe arrivare in attacco. Secondo quanto riferito, infatti, dalla redazione di 'TuttoMercatoWeb', il Milan avrebbe messo nel mirino Stefanos Tzimas. Classe 2006, è finora autore di 7 gol in 16 partite con la seconda squadra del PAOK Salonicco. Il giovane greco, che piace anche alla Fiorentina, per via di una clausola inserita nel suo recente rinnovo di contratto non potrà andare via entro gennaio.

Dalla prossima estate, invece, sì e il Milan continuerà a seguire la stellina ellenica per provare a chiudere, dunque, l'operazione tra qualche mese.