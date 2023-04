Juventus, la prossima Champions League è ancora a rischio | News

Juventus, la Champions League è ancora a rischio

A tal proposito, però, sembrerebbe che la Juventus sia comunque a rischio per la prossima Champions League. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', infatti, il fatto che sia stata confermata la condanna dei più importanti dirigenti, ovvero Andrea Agnelli, Federico Cherubini, Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene, tiene aperta la possibilità della mancata lealtà. Un'ipotesi che i legali della Vecchia Signora avevano chiesto di far sparire, ma che invece è rimasta e sarà il pericolo numero uno per i bianconeri.LEGGI ANCHE: Milan, assalto dalla Premier League: pericolo per un top rossonero?