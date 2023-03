Juventus, carta Covisoc: respinta la richiesta di sospensiva della FIGC

Buona notizia per la Juventus . Il Consiglio di Stato , infatti, ha respinto la richiesta di sospensiva della FIGC : la carta Covisoc , quella carta definita come 'nascosta' o 'segreta' dagli organi di stampa, dovrà essere consegnata alle difese.

Il Giudice Amministrativo, intanto, ha fissato l'udienza collegiale per il prossimo 23 marzo, non concedendo, però, la sospensiva. Questo perché non ha ravvisato "un danno definibile come catastrofico per la parte deducente".