Juventus, Agnelli: “Pirlo allenatore della prima squadra? Lo spero…”

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS NEWS – Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha così accolto Andrea Pirlo, neo allenatore dell’Under 23. Queste le sue dichiarazioni: “Bentornato Andrea, siamo tutti molto affezionati a lui, soprattutto come uomo. Con i suoi 4 anni qui ha scritto l’inizio di una storia che stiamo ancora scrivendo, in cui abbiamo scoperto le qualità dell’uomo Andrea. Sappiamo che i valori umani li possiamo ritrovare in campo. Inizia la sua avventura con l’Under 23 e ne siamo fieri, spero sia il primo passo di una lunghissima carriera ricca di soddisfazioni. Futuro in prima squadra? L’auspicio è che possa fare il percorso che hanno fatto altri allenatori. Ma bisogna meritarsele come ha detto Andrea”.

