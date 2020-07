Calciomercato Milan – Torna Pepe Reina, Begovic ai saluti

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – In vista della prossima stagione, al raduno del 20 agosto a Milanello, ci sarà il ritorno di Pepe Reina. Il portiere spagnolo, in prestito secco all’Aston Villa, tornerà in rossonero e riprenderà il posto di vice Donnarumma. In uscita invece Asmir Begovic che concluderà la sua esperienza italiana con 3 presenze totali. Farà ritorno al Bournemouth.

