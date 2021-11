Juve-Milan, Bonucci all’intervallo: “Dobbiamo aver paura di questi?”. Finirà 0-3

Emerge un retroscena curioso che riguarda una reazione a caldo di Leonardo Bonucci nello Juventus-Milan dello scorso maggio finito 0-3

Nella giornata di oggi, su Amazon Prime Video, è uscito 'All Or Nothing', un documentario che segue da vicino le gesta della Juventus nella scorsa stagione. Nel corso del settimo episodio della serie c'è un frammento in particolare che vede un Leonardo Bonucci imbufalito all'intervallo di Juventus-Milan dello scorso maggio. I rossoneri sono momentaneamente in vantaggio per 1-0 grazie alla perla di Brahim Diaz e l'ex rossonero, nello spogliatoio, tuona così: "Ma guardiamo questa c**** di lavagna (dove è indicata la formazione rossonera): dobbiamo avere paura del Milan?Non può essere. Dobbiamo giocare con la testa libera, è un momento difficile ma dobbiamo avere la testa libera per fare andare bene le gambe". La partita finirà 3-0 per il Diavolo. Evidentemente la scossa di Bonucci non ha dato l'effetto sperato. Intanto il Milan guarda in casa Sassuolo: piace un talento tutto italiano