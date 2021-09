Jorginho, parla il procuratore: “Ha vinto più di tutti, merita il Pallone d’Oro”

L'agente di Jorginho esce allo scoperto e chiede apertamente che il suo assistito vinca il Pallone d'Oro, che a suo dire merita.

Si avvicina la fine dell'anno e quindi si avvicina anche l'assegnazione del Pallone d'Oro, che quest'anno potrebbe andare a Jorginho. Il classe 1991 è stato protagonista assoluto in questi ultimi due anni, vincendo tantissimo con Chelsea e Italia. In Europa ha vinto tutto. Per questo, secondo Joao Santos, suo agente, meriterebbe il Pallone d'Oro. Ecco le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il regolamento del Pallone d'Oro prevede il merito. Jorginho è il calciatore che nell'anno solare ha vinto di più: Champions, Europeo e Supercoppa da protagonista! Sarebbe meritato. Lui ieri ha anche ritirato il premio di miglior giocatore della Champions League".