Jiangsu Suning non ammesso al campionato cinese / Calcio News

Lo Jiangsu Suning è stato ufficialmente estromesso dal campionato cinese. Dopo che la proprietà dell'Inter ha deciso di abbandonare il club, i campioni in carica non parteciperanno alla prossima edizione della Chinese Super League. Dopo questa decisione lo Jiangsu verrà rimpiazzato dal Cangzhou Mighty Lions a partire da oggi. Sono in tutto sei i club nel calcio cinese che non si sono iscritti alla prossima stagione. A riferito è l'ANSA.