Tebas: “Il Barcellona ha rimediato, ora può comprare Lewandowski”

Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato della situazione debitoria del Barcellona, che adesso (a suo dire) potrebbe comprare Lewandowski. I blaugrana avrebbero posto rimedio alle perdite venute fuori negli scorsi mesi e si starebbero preparando a grandi colpi in sede di mercato. Oltre al polacco del Bayern Monaco dovrebbe firmare anche l'ex Milan Franck Kessié. Queste le dichiarazioni di Tebas a 'Tiempo de Juego': "Il Barcellona ha approvato in assemblea modalità per rimediare alle perdite, ora devono renderle esecutive e andare avanti con la vendita di BLM e con il tema dei diritti tv. Loro conoscono i numeri e quanto potranno ottenere, quindi possono comprare Robert Lewandowski, Bernardo Silva e chi vogliono loro".