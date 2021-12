Italian Sport Awards, Pioli verrà premiato come miglior allenatore / News

Riconoscimento personale importante per Stefano Pioli, che verrà premiato come miglior allenatore della stagione 2020/2021

Come riferisce 'TuttoMercatoWeb' lunedì 13 dicembre, a Castellammare di Stabia, torneranno gli Italian Sport Awards. Il Gran Galà del Calcio riservato ai migliori atleti del calcio della stagione calcistica 2020/2021, si appresta a vivere la sua decima edizione affermandosi come uno degli eventi più attesi. Questa mattina, nella Sala Consiliare di Castellammare la presentazione ufficiale. Tra i nomi annunciati come vincitori dei rispettivi premi figura Stefano Pioli, scelto come miglior allenatore. Ecco l'elenco completo dei primi.