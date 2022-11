Italia Under 21, convocazione per Lorenzo Colombo | News

Lorenzo Colombo, attaccante del Milan in prestito al Lecce, è stato convocato dal CT dell'Italia Under 21 Paolo Nicolato

Sabato 19 novembre l'Italia Under 21 affronterà in amichevole i pari età della Germania. Paolo Nicolato, Commissario Tecnico degli azzurrini, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro i tedeschi. Presente anche Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan in prestito al Lecce. Ecco, di seguito, la lista completa.