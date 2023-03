Italia Under 20, gol ed espulsione per Nasti nel match contro la Norvegia

Gioie e dolori per l'attaccante di proprietà del Milan Marco Nasti, autore di un gol e di un'espulsione con l'Italia Under 20

Si è svolta oggi la partita del Torneo 8 nazioni tra l'Italia Under 20 e i pari età della Norvegia. La gara si è conclusa in pareggio con il risultato di 2-2 dove ha trovato la gioia del gol l'attaccante di proprietà del Milan, in prestito al Cosenza, Marco Nasti. Gioia sì, dolore anche perché il giovane bomber è stato espulso al 40'. Gli altri gol portano le firme di Ndur per gli azzurri, mentre di Nordas e Mvuka Mugisha le reti dei norvegesi. Prossimo appuntamenti degli azzurrini lunedì alle ore 15.00, a Prato, contro la Germania.