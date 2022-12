Italia Under 16, Camarda titolare nel match vinto dagli azzurri contro l’Austria

Questo pomeriggio, alle ore 15.00, è andata in scena un'amichevole tra l'Italia Under 16 e i pari età dell'Austria. La partita è terminata con la vittoria degli azzurrini in rimonta per 2-1, con due reti segnate sul finale di gara. E' partito dal primo minuto anche il baby bomber del Milan Francesco Camarda, ma a differenza di quanto fatto abituare oggi non ha trovato il gol. Le reti, infatti, sono stati segnate, entrambe su calcio di rigore, da Ciardi e Orlandi, i quali hanno ribaltato l'iniziale svantaggio firmato Tazemeta. Tornando a Camarda, il classe 2008 ha giocato 67 minuti prima di lasciare il posto al suo compagno di nazionale Orlandi, autore del gol vittoria. Dubai Supercup, Arsenal-Milan 2-1: le pagelle dei rossoneri.