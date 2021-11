Italia U21, Tonali non convocato: probabile la chiamata di Mancini / News

Paolo Nicolato, CT dell’Italia Under 21, non ha inserito il suo capitano Sandro Tonali nella lista dei convocati per i prossimi impegni contro Romania e Repubblica d’Irlanda. Difficile pensare ad una scelta tecnica, molto più...

Renato Panno

Paolo Nicolato, CT dell'Italia Under 21, non ha inserito il suo capitano Sandro Tonali nella lista dei convocati per i prossimi impegni contro Romania e Repubblica d'Irlanda. Difficile pensare ad una scelta tecnica, molto più probabile intuire l'imminente chiamata di Roberto Mancini in Nazionale Maggiore. Questo l'elenco completo.

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Russo (Alessandria), Stefano Turati (Reggina);

Difensori: Raoul Bellanova (Cagliari), Riccardo Calafiori (Roma), Andrea Cambiaso (Genoa), Andrea Carboni (Cagliari), Gabriele Ferrarini (Perugia), Matteo Lovato (Atalanta), Kaleb Okoli (Cremonese), Lorenzo Pirola (Monza), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Salvatore Esposito (Spal), Nicolò Fagioli (Cremonese), Filippo Ranocchia (Vicenza), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Iyenoma Destiny Udogie (Udinese);

Attaccanti: Matteo Cancellieri (Hellas Verona), Lorenzo Colombo (Spal), Lorenzo Lucca (Pisa), Samuele Mulattieri (Crotone), Roberto Piccoli (Atalanta), Emanuel Vignato (Bologna).