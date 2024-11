Italia U19, vittoria in extremis contro la Grecia: la decide ancora Camarda

Oggi pomeriggio, l'Italia U19 ha disputato in Grecia il suo ultimo match di questo ciclo di qualificazione. Dopo aver ottenuto vittorie convincenti contro Montenegro e Bosnia, agli Azzurrini del CT Bollini sarebbe bastato un pareggio per conquistare il primo posto nel girone della fase di qualificazione agli Europei. Hanno, però, fatto di meglio, vincendo per 1-0 contro i padroni di casa: 3 vittorie in 7 giorni. A decidere la partita è stato ancora una volta Francesco Camarda, attaccante del Milan.