Italia, Spalletti: “Gravina mi ha licenziato, io avrei continuato”

Dopo il clamoroso KO contro la Norvegia dell' Italia , per 3-0, Luciano Spalletti lascerà la Nazionale e, al contrario di quanto si diceva, non saranno dimissioni. Sembrava infatti, nelle ultime ore, che il CT fosse intenzionato a dimettersi, di comune accordo. In realtà, ai microfoni di Sky, il tecnico ha spiegato che le cose sono andate un po' diversamente e che è stato Gabriele Gravina , presidente FIGC, ha mandarlo via.

Lui non avrebbe mai lasciato l'incarico, se non forzato: "Ieri sera siamo stati col presidente Gravina un bel po' e mi ha comunicato che sarò sollevato dall'incarico di CT della Nazionale, ma io non volevo. Non avevo intenzione di mollare e volevo continuare a fare il mio lavoro". Insomma, alla fine non si tratta di dimissioni: sarà rescissione, ma non troppo consensuale a quanto pare.