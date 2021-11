Italia-Romania U21, presenti osservatori del Milan in tribuna / News

Nel pomeriggio si è giocata un'amichevole tra l'Italia Under 21 e la Romania. A Frosinone si registra la presenza di osservatori del Milan

Che il Milan sia sempre attento ad accogliere nuove giovani promesse in rosa non è di certo un mistero. La ricerca al talento è un processo lungo che richiede pazienza e attenzione. In tal senso, secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb', sono stati avvistati diversi emissari sulle tribune del 'Benito Stirpe' di Frosinone, che ha ospitato l'amichevole tra Italia e Romania Under 21. Milan, Tottenham e Atletico Madrid tra le squadre citate. Difficile, al momento, affermare i giocatori sotto la lente d'ingrandimento. Le top news di oggi: Milan sul nuovo Pedri, il Real Madrid punta Brahim Diaz