Italia, sulle orme di Retegui: pronto un altro oriundo per Mancini

Molti erano dubbiosi in merito alle sue prestazioni prima che lo vedessero agire con la maglia della Nazionale dell'Italia, ma si sono dovuti ricredere. In questi due primi impegni nelle qualificazioni ad Euro 2024, non si può negare come la sorpresa più positiva sia stata quella dell'impatto di Mateo Retegui, autore di una rete contro l'Inghilterra e una contro Malta.