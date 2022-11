Italia, presentata alla UEFA la candidatura per Euro 2032 | News

L'Italia ha presentato alla UEFA la candidatura per ospitare EURO 2032: anche la Turchia ha presentato la candidatura per ospitare il torneo

Nella giornata di ieri, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha presentato la candidatura per ospitare EURO 2032. Il termine ultimo per presentare i dossier definitivi è il 12 aprile 2023, mentre la nomina delle Federazioni che ospiteranno UEFA EURO 2028 e UEFA EURO 2032 avverrà nell'autunno 2023. L'Italia andrà a giocarsi l'assegnazione con la Turchia che ha fatto domanda per le edizioni 2028 e 2032. Le Federcalcio di Inghilterra, Irlanda del Nord, Repubblica d'Irlanda, Scozia e Galles hanno consegnato un dossier per UEFA EURO 2028. Milan, il restyling di Cardinale: due esperti pronti ad entrare in società