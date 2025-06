Italia, Pioli candidato principale come CT dopo Spalletti

Pioli, dopo il Milan e l'esperienza araba, è pronto a tornare in Italia, sulla panchina della Nazionale come CT. Ecco le ultime

Dopo la figuraccia dell'altra sera contro la Norvegia, per l' Italia l'unica soluzione sembrava essere l'addio di Luciano Spalletti e qualcuno già invocava Stefano Pioli , allenatore che al Milan conoscono bene. Tutto questo sembra stia diventando realtà. Oggi, infatti, il commissario tecnico azzurro ha annunciato che Gabriele Gravina , presidente della FIGC, lo ha esonerato: dopo la prossima partita, lascerà la panchina.

A questo punto si pensa già al sostituto e Pioli, che ha vinto uno storico e meraviglioso Scudetto col Milan, è uno dei candidati principali a prendere il suo posto. Al momento è impegnato in Arabia con l'Al-Nassr, ma è pronto a tornare in Italia, sulla panchina azzurra. Era in trattativa anche con la Fiorentina, ma ovviamente la panchina della Nazionale ha la priorità.