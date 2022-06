Italia, Piccinini: “Donnarumma incapace di comprendere i propri errori”

Dopo la bruttissima sconfitta contro la Germania il capitano dell'Italia Gianluigi Donnarumma è intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport' per commentare quanto accaduto. Alla domanda della giornalista, però, ha risposto stizzito sull'errore commesso in occasione dell'ultimo gol di Timo Werner . Il giornalista Sandro Piccinini ha espresso la sua opinione sull'argomento.

"Donnarumma si dimostra incapace di comprendere i propri errori, un limite non da poco per un giocatore del suo livello. Complimenti a Tiziana Alla, non molti colleghi avrebbero fatto quella domanda".